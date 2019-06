Hombre recibe una alerta de intruso en su casa y miró las cámaras de seguridad para ver al invasor: era su novia bailando con el perro en la cocina

Un hombre que se encontraba en un viaje de negocios recibió un mensaje en su celular que lo preocupó enormemente: había un intruso en su casa.

El sujeto, identificado como José Pérez Brunet (33), acostumbra salir de la ciudad estadounidense de East Hartford por trabajo por lo que instaló diversas cámaras de seguridad en la vivienda.

Por lo mismo, ante el mensaje recibido decidió mirar el sistema de vigilancia para averiguar quien o quienes eran los invasores para dar el aviso a la policía.

Sin embargo, lo que encontró en las imágenes fue inesperadamente cómico.

No había ningún ladrón ni alguien encapuchado, sino que quien aparecía en las fotos era Keysla Mora (26). Ella es su novia y había entrado a la vivienda por la entrada trasera ubicada en la cocina.

Man receives phone alert of 'intruder' in home… only to discover it's actually girlfriend dancing with his dog https://t.co/lZGZP0EztD

— Daily Mail US (@DailyMail) June 21, 2019