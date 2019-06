Escapó el león más kawaii de todos: zoológico japonés realiza inusual simulacro y las redes sociales estallan de ternura

Fue uno de los simulacros más kawaii que he visto en mi vida y obvio que sucedió en Japón. Es que el zoológico de Tobe, en la localidad de Ehime, decidió revisar sus protocolos frente al escape de un león y lo hicieron como sólo los japoneses lo saben hacer.

Para representar al león, las autoridades del recinto decidieron que fuera uno de sus empleados el que se disfrazara de la bestia, en una agradable y tierna versión del felino.

El simulacro fue registrado en video, el que llegó a las redes sociales, donde desató la locura por la creatividad puesta en la recreación que incluía todo, desde una pistola de aire comprimido, una red y por supuesto el hombre con un disfraz de peluche.

El clip fue compartido por la agencia de noticias local Mainichi News Group y en el se puede ver a los miembros del personal del zoológico trabajando en el simulacro que al parecer se realiza todos los años, ante la posibilidad de que un terremoto afecte a la zona y provoque la fuga de los leones.

Y al parecer este tipo de prácticas es más común de lo que se piensa, por lo menos así lo confirmó un tuitero que aseguró trabajar en estos recintos. "Trabajé en un zoológico y puedo confirmar que hacen estos simulacros de esta manera: una vez hicieron un taladro de rinoceronte y manejaron lentamente un carrito de golf con una etiqueta de rinoceronte", explicó.

I worked in a zoo and can confirm they do these drills like this 😂 one time they did a rhino drill and very slowly drove a golf cart around with a rhino label on it lmao

