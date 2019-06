"La única víctima verdadera era el bebé por nacer": embarazada fue baleada y perdió a su hijo pero ella será juzgada por homicidio

Estaba embarazada de 5 meses cuando Marshae Jones se enfrascó en una pelea con otra mujer afuera de un recinto comercial en la ciudad de Alabama, en Estados Unidos. La policía intervino, pero no pudo evitar que la otra involucrada, identificada como Ebony Jemison, de 23 años, le disparara a Marshae, provocando la muerte del bebé que cargaba en su vientre.

El caso llegó a la justicia y Jemison, la autora del disparo, fue acusada de homicidio involuntario, sin embargo, el gran jurado desestimó los cargos y la dejó en libertan.

Fue en ese momento que el caso dio un giro, porque la policía alegó que Jemison actuó en defensa propia y que fue la embarazada la que inició la pelea, por lo que ella debía enfrentar un juicio.

An Alabama woman who was shot in the stomach while pregnant has been indicted and charged with manslaughter for the death of the fetus.

Charges against the shooter have been dismissed. https://t.co/YI0fiTHI5j pic.twitter.com/4Q9QbTBq4Q

