Sufre demencia y sorprendió a su hijo al tocar al piano y de memoria una canción que había compuesto hace casi 40 años

Paul Harvey tiene 79 años y sufre de demencia, por lo que “a veces se adentra en otro mundo” y su hijo Nick siente que lo está “perdiendo”.

Sin embargo, hace unos días le dio una de las sorpresas más increíbles de su vida. Paul fue a la casa de su hijo en East Sussex, y éste le pidió que tocara una de sus composiciones.

Nick reconoce que pensó que no podría recordarla, sin embargo su padre se sentó y tocó “toda la canción de memoria”.

“Nunca está más presente que cuando toca el piano”, escribió Nick en Twitter junto al emocionante video de su padre.

El registro suma casi 3 millones de reproducciones en la red social, además de 145 mil me gusta y 25 mil retuits.

Dad has dementia. Sometimes he drifts into another world and I feel like I’m losing him. He is never more present, however, than when he plays the piano.

He came to mine today and I asked him to play one of his compositions. He thought he wouldn’t be able to remember it. pic.twitter.com/EQGcXBwB3w

— Nick Harvey (@mrnickharvey) June 23, 2019