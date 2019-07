El video de la NASA que revela como el eclipse solar avanzará por Chile el 2 de julio

A menos de 24 horas que nuestro país sea testigo del eclipse solar total, que hará que Chile se convierta este martes en la capital astronómica del mundo, la NASA dio a conocer un video que muestra como el evento avanzará por la nación y por Argentina.

El registro fue dado a conocer por la agencia espacial norteamericana, indicando además que tendrán una cobertura especial del tema tanto en inglés como en español.

Cabe recordar que el eclipse solar podrá ser visto tanto en Chile como en Argentina, siendo la Región de Coquimbo donde se disfrutará al 100%.

¿Están listos? Are you ready? ☀️ 🌑 🌎

