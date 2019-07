"Mi novia no tiene hambre": restaurant agrega hilarante alternativa a su menú y las redes sociales simplemente enloquecieron

No se ustedes, pero cuando a mí me invitan a salir -y estoy hablando de que la otra parte pague la comida- no me engaño diciendo "no tengo hambre, gracias". Sin embargo, todos conocemos a alguien así y para ellos un pequeño restaurant en Arkansas, Estados Unidos creo una alternativa en su menú que se transformó en viral.

Es que los creativos dueños del local Mama D’s decidieron llamar uno de sus platillos "My girlfriend is not hungry (mi novia no tiene hambre)", desatando la lociura en Internet por la creatividad del nombre.

Pero en qué consiste el plato, simplemente en una porción extra de papas fritas para el plato de la otra persona, además de dos alitas de pollo más o tres palitos de queso adicionales.

"Unos genios"

La foto del menú fue compartida en las redes sociales por Nick Chisler después de comer en el lugar la semana pasada. Una vez en línea, la imagen comenzó a generar miles de comentarios alabando la creatividad de los dueños.

"Quienquiera que sea el restaurante que esté con la opción 'mi novia no tiene hambre' es un genio", escribió una usuaria de Twitter.

"Yo escogiendo tu comida", dijo otro en Facebook, etiquetando a su novio.

Pero hubo quienes se quejaron por el sexismo implícito en el nombre del plato. Aunque los clientes defendieron la idea, asegurando que igual "funciona en ambos sentidos".