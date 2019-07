"Algo cayó del cielo en una bola de fuego": los videos del misterioso y gigantesco ovni que alertó a varias ciudades de Estados Unidos

Un misterioso objeto volador, similar a una bola de fuego, atravesó el miércoles los cielos de Florida, suscitando que muchos expresaran teorías sobre su origen en redes sociales.

La Sociedad de Meteoritos de Estados Unidos reportó más de una veintena de avistamientos desde Jacksonville hasta Key West después de la medianoche y tuiteó que “todavía no hay una explicación real”.

Incluso el Departamento de Policía del condado de Palm Beach se unió a la diversión después de recibir reportes de luces misteriosas y publicó en redes: “Anoche no fuimos invadidos por marcianos, pero apreciamos el nivel de confianza que tienen en nosotros para detener a invasores intergalácticos”.

El astrofísico Jonathan McDowell del Centro de Astrofísica tiene una explicación más lógica para los inusuales destellos de luz, pero no es digna de una película de Hollywood: dijo que simplemente fueron pedazos de un cohete chino que reingresó a la atmósfera terrestre.

El cohete, lanzado en enero, pesa más de dos toneladas y mide aproximadamente 9 metros de largo. Dijo que la nave ayudó a colocar un satélite militar en órbita y, como la mayoría de la basura espacial, era monitoreado mientras circunvolaba el planeta.

“La cosa se mueve lentamente. Se parte en varios pedazos. Es más bien una clásica ruptura de escombro espacial”, dijo a The Associated Press.

La hora y ubicación de los videos publicados en redes sociales facilitan la comparación con los datos orbitales del momento en que la basura está programada para reingresar.

McDowell dijo que estos reingresos son bastante frecuentes y suceden aproximadamente una vez al mes, pero por lo general no “ocurren de noche sobre Estados Unidos en donde mucha gente pueda verlos. Eso fue lo inusual”.

Una persona que llamó a emergencias dijo que era la cosa más grande que había visto en el cielo y le dijo al operador que salía de una tienda de donas en Lantana cuando vio al bólido dividirse en dos partes y explotar en llamas.

“No sé si fue un accidente de avión o un cometa o una estrella fugaz o qué, pero algo cayó del cielo en una bola de fuego”, dijo el hombre no identificado en la llamada proporcionada por el Departamento de Policía del condado de Palm Beach.

Space debris re-entry over #Florida this morning.

We received 23 reports and 3 videos so far…https://t.co/6cWMVEnd6M pic.twitter.com/89zwKDxklw

— AMSMETEORS (@amsmeteors) July 3, 2019