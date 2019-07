Experta responde a la gran duda: ¿Por qué tu perro te mira cuando hace sus necesidades?

Al menos una vez a la semana me pasa que voy caminando y me cruzo con alguna persona que saca a pasear a su perro para que haga sus necesidades. Y siempre que me encuentro de frente con un can en ese acto, veo que el animal me mira a mi y observa también al dueño.

Eso nunca me había llamado la atención, pero en Gizmodo si pensaron en ese tema, por lo que acudieron a una experta para realizan la siguiente pregunta: "¿Por qué tu perro te mira cuando hace caca?".

"Para sobrevivir, los perros deben ser conscientes del riesgo. Defecar es una de las veces en la vida de un animal cuando está en su punto más vulnerable. Debe adoptar una postura para realizar la tarea y debido a esto, no está en posición de luchar o huir fácilmente", explicó al respecto la veterinaria Kathryn Primm.

Por lo mismo, aseguró que el can sabe que en ese momento se encuentra indefenso, y considera que la única forma de estar resguardado es que lo cuide su amo, por lo que lo mira para intentar hacerle entender que en ese minuto depende de él.

"Te mira porque depende de ti para darle una señal de lenguaje corporal o 'cara a cara' si debe tener miedo", expresó.

Un consejo para los dueños de un perro

Mary Friedman, otra veterinaria, coincidió con la explicación de Primm, reafirmando los citados dichos con el medio The Dodo.

"La posición para hacer caca es vulnerable para los perros. La sensación de ser vulnerable le viene a su ancestro salvaje, el lobo, que todavía tiene que valerse por sí mismo en la naturaleza. Creo que los perros se aseguran tener la espalda cubierta contigo mientras están en esa posición vulnerable durante un periodo prolongado", afirmó.

Por lo mismo, la especialista señaló finalmente que lo mejor que puede hacer un dueño en ese momento es mantenerse tranquilo y no hacer ningún movimiento brusco, así le permiten al can hacer sus necesidades sin ningún problema.