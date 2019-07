Avanzaron por Estados Unidos: revelan video que muestra cómo las ondas sísmicas se propagaron por todo el país tras terremoto en California

Las Instituciones de Investigación Incorporada de Sismología (IRIS) dieron a conocer un registro que muestra cómo las ondas sísmicas avanzaron por todo Estados Unidos tras el terremoto de 7,1 que afectó el sábado a California.

Este temblor fue el segundo de mayor intensidad que se percibió en dicha área, luego que el jueves ocurriera uno de 6,9.

En ese sentido, los puntos rojos muestran el movimiento ascendente del suelo y los azules cuando el terreno descendía.

Watch the waves from the M7.1 southern California earthquake roll across the USArray seismic network (https://t.co/RIcNz4bgWq)! #SoCalEarthquake pic.twitter.com/tiMcJs5bv2

— IRIS Earthquake Sci (@IRIS_EPO) July 6, 2019