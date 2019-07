“Es absolutamente conmovedor”: la emotiva foto de un abuelo que come solo junto al memorial de su esposa fallecida en la boda de su nieta

Una conmovedora foto ha tocado el corazón de muchos en redes sociales ya que refleja tanto el amor como la soledad de una adulto mayor que perdió al amor de su vida.

La imagen fue compartida por Sahrah Elswick en Twitter y pronto se volvió viral con más de 176 mil me gusta y 18 mil retuits.

La joven había contraído matrimonio con su novio Zachery, según señala Fox 5, y cuando los invitados se sentaron para comer, su abuelo se “alejó” del grupo para ir a un lugar muy especial.

Sahrah había hecho un pequeño memorial a su abuela fallecida, la que tenía varias fotos en medio de su mecedora y un papel con el texto “sabemos que estarías aquí hoy si el cielo no estuviera tan lejos”.

“Pawpaw se sentó y comió con mawmaw hoy en mi boda”, fue lo que escribió la joven junto a dos imágenes, una en la que se veía a su abuelo en solitario comiendo al lado del memorial y otra que lo detallaba de mejor forma.

Pawpaw sat and ate with mawmaw today at my wedding 🥺 pic.twitter.com/GEXWMCfgXB

— Sahrah Elswick (@sahrahMichelle) July 7, 2019