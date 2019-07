Cientos de conductores se detienen en la carretera para tratar de agarrar una parte de los 175 mil dólares que salieron volando de un camión de valores

Cientos de conductores arriesgaron sus vidas en una carretera en Atlanta luego que desde un camión de valores salieron volando miles de dólares.

En varios videos que se han compartido en las redes sociales, se puede ver cómo los choferes detiene sus autos al costado del camino y salen a tomar todos los billetes que puedan.

“Sentía como si estuviera en una película”, dijo Randrell Lewis, una de las personas que se bajó a recolectar dinero y que luego de pensarlo durante toda la noche decidió devolverlo.

Oh y’all thought I was lyin? Yes, there was money flying all over I-285!!! #atlanta pic.twitter.com/aAL6e8huGa

“Me detuve y comencé a recoger todo lo que podía, eso es lo primero que se me vino a la mente”, reconoció en declaraciones a 11 Alive.

El hombre logró juntar cerca de 2.000 dólares antes de subirse nuevamente a su auto y abandonar el lugar, sin embargo al ver las noticias en distintos canales todos “decían que era un delito, un robo”, por lo que decidió hacer lo corrector e ir hasta el Departamento de Policía de Dunwoody a dejar su botín.

El portavoz de la policía Robert Parsons, dijo que entendían la “tentación” de las personas de tomar el dinero y que la mayoría de la gente “habría hecho o mismo” en una situación así.

Sin embargo, aseguró que había que devolver el dinero y que tenían videos con las personas recogiéndolo y además las patentes de los vehículos.

“No nos hagan ir a buscarlos”, advirtió Parsons, indica ABC News.

La cuenta de Twitter de la ciudad de Dunwoody mostró a una de las personas que fueron a devolver el efectivo apuntando que “la honestidad es la mejor política” y según se supo, hasta la noche de ayer miércoles 5 personas se habían acercado a entregar el dinero y se habían recolectado 4.400 dólares del total de 175 mil que volaron desde el camión de valores.

Honesty is the best policy. Some people have been returning the money that fell from an armored car on I-285 last night. We salute you for doing the right thing. @DunwoodyPolice #Dunwoody pic.twitter.com/twHRAdtA1l

— City of Dunwoody, GA (@DunwoodyGA) July 10, 2019