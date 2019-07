Otro basurero tóxico: El paradisíaco lago turquesa que oculta un efecto Chernobyl que enloquece a "influencers"

View this post on Instagram

Bañito mañanero en el Monte Neme. Disfrutón. Me la pelan las bacterias. He visto los memes y me descojono de vosotros, putos frikis. Me voy a bañar todos los putos dias del verano para demostraros que ni wolframio ni radioactivo ni nada, un bulo de 4 galegos raritos. #monteneme #neme #wolframio #soisunosenfermos