Sólo necesitaba descansar: Tigre atemorizó a todos cuando irrumpió en una casa en India escapando de las inundaciones

Se imaginan entrar a su casa y ahí justo en el medio de su living haya un Tigre, enorme, acostado y durmiendo una siesta como todo un lindo gatito. Pues eso mismo fue lo que le sucedió a un ciudadano en la India, cuando descubrió al feroz visitante.

La imagen del felino descansando en su refugio se transformó en viral luego que la fundación Wildlife Trust la compartiera para mostrar que los animales también han sufrido con las inundaciones que ha dejado la temporada de monzones en India, Bangladesh y Nepal donde ya han falle ido más de 180 personas y unos 7 millones han resultado afectados.

De acuerdo con los voluntarios de la fundación, el animal probablemente habitaba en el Parque Nacional Kaziranga, en Assam, y buscó refugio en la vivienda, ya que el 95% del área protegida se encuentra sumergida por las severas inundaciones.

A Billion Choices says the bag but this #tiger chooses bed n breakfast to escape #AssamFloods. Our team @wti_org_india @action4ifaw with @kaziranga_ working to ensure safe passage to the #forest #Kaziranga @vivek4wild @AzzedineTDownes + pic.twitter.com/5hfxtK2djo

— Wildlife Trust India (@wti_org_india) July 18, 2019