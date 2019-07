Desastre ecológico en el ártico: las impactantes imágenes satelitales de los incendios en el círculo polar producto de las altas temperaturas

Las olas de calor en el hemisferio norte han sido realmente severas este año y tal como la que se registró en Europa hace unas semanas, se espera que Francis vuelva a ser golpeada los próximos días por temperaturas sobre las normales.

Pero más al norte, en la zona del ártico, la situación parece ser más compleja porque junto a las máximas superando los registros existentes, lo que más preocupa son los incendios forestales que hasta ahora han consumido más de 300 mil metros cuadrados de tierra solo en Alaska.

El daño ha sido tan severo que la Nasa ha dado a conocer impactantes capturas satelitales de lo que está sucediendo en Siberia, Alaska y Groenlandia con el avance de las llamas.

El experto en el procesamiento de imágenes satelitales, Pierre Markuse, ha documentado algunas de las llamas que atacan los bosques y las turberas del Ártico, mostrando la espesa capa de humo que cubre el territorio ártico.

Wildfires are burning in the same region this summer as well. https://t.co/8zqVC5JAjx https://t.co/6kQZX4Ih4j pic.twitter.com/9cs8C8gGOz

La zona que se encuentra atravesando uno de los veranos más calurosos y secos del último tiempo se ha vuelto un escenario complejo y según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial -publicado el pasado 12 de julio– no es muy alentador.

En su documento la OMM detalló que “unas condiciones atípicamente calurosas y secas que se han dado en algunos lugares del hemisferio norte han desencadenado importantes incendios desde la zona del Mediterráneo hasta la región ártica, la cual se ha visto especialmente afectada”.

En la misma línea, la entidad puntualizó que “el cambio climático, caracterizado por un aumento de las temperaturas y cambios en los patrones de precipitación, está agravando el riesgo de incendios forestales y prolongando la temporada en la que estos se producen”.

Desde los distintos observatorios continúan apareciendo imágenes que muestran la gravedad de los incendio y por ahora habrá que esperar para saber los efectos que estos tendrán en los ecosistemas del ártico.

#Siberia remains plagued by numerous and intense #wildifres

In this #Sentinel3 🇪🇺🛰️ image acquired today, vasts amounts of smoke are visible across the tundra plains pic.twitter.com/Ltz3K0gzDt

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 20, 2019