"Insólito": familia de Temuco denuncia que no pudieron donar los órganos de su hijo porque no había avión para trasladarlos a Santiago

"Impresentable", con esas palabras Coté Palma una joven de Temuco comenzaba su descargo en Facebook por la difícil situación que vivió su familia tras la muerte de su primo y la posterior decisión de donar sus órganos.

El joven de 27 años falleció producto de un aneurisma cerebral repentino y sus padres informaron que respetarían la decisión de Joaquín.

En la publicación de Coté, la joven alega que "esperaron con mucho dolor para donar sus órganos -desde las tres de la tarde del sábado- y recién nos avisan que no hay avión que traslade los órganos desde Temuco a Santiago".

IMPRESENTABLE, DESPUES ALEGAN QUE NO HAY DONANTES¡ MI PRIMO FALLECIO HOY A LAS 3 DE LA TARDE , HEMOS ESTADO CON MUCHO… Posted by Coté Palma on Saturday, July 20, 2019

"Se podrían haber salvado muchas vidas, corazón pulmones, etc… Todos compatibles con gente que necesitaba pero no hay avión!!! Esto es impresentable.", agregó.

"Escribo esto a petición de mi tía, que con todo el dolor que siente por perder a su hijo de 27 años de forma inesperada, ahora está sufriendo porque no podemos hacer llegar los órganos a la gente que los necesita. Por favor compartan, y después que la gente no diga que no hay donantes, porque si hay pero no están los medios para trasladarlos", concluyó.

La madre de Joaquín también recurrió a las redes sociales para manifestar su molestia por la situación.

@sebastianpinera @jmanalich hoy falleció mi hijo Joaquin, como familia decidimos donar sus órganos, pero… no hay disponibilidad avión Fach para trasladar sus órganos desde Temuco. Se perderán corazón, hígado y pulmones sanos, compatibles!!! Esperamos respuesta desde 14:45 hrs — Marcela Palma (@Marcela11496989) July 21, 2019

Culpa del centralismo

Una amiga de la madre del joven también hizo lo suyo cuestionando la falta de transporte con un video que comenzó a circular en internet. En el registro aclara que de los órganos que pensaban donar sólo se pudieron utilizar los riñones, que fueron utilizados en pacientes de Temuco.

Sobre el tema, que se transformó en un tópico de discusión en las redes sociales, el propio ,ministro de Salud, Jaime Mañalich se pronunció, usando su cuenta de Twitter.

"Es evidente que el actual centralismo no es adecuado para trasplante de órganos. Me declaro firmemente partidario de crear una Unidad de Trasplante multiorgánico en Temuco", escribió.

Es evidente que el actual centralismo no es adecuado para trasplante de órganos. Me declaro firmemente partidario de crear una Unidad de Trasplante multiorgánico en Temuco. — Jaime Mañalich (@jmanalich) July 21, 2019

Solo queda ahora tratar de responder la pregunta que se hace la familia de Joaquín ¿por qué pasa esto en Chile?