"Esperen hasta el lunes": el hilarante llamado de la policía de EE.UU. a delincuentes para que no roben hasta que pase ola de calor

Durante todo este fin de semana una ola de calor extrema afectará a dos tercios del territorio de Estados Unidos donde las temperaturas llegarán en algunos estados hasta los 42 ºC.

Por eso es que la policía de Policía de Braintree, en Massachusetts, emitió una inusual petición dirigida a todos aquellos que quieran infringir la ley durante estos días.

"Gente. Debido al calor extremo, le estamos pidiendo a cualquiera que esté pensando en realizar actividades criminales que espere hasta el lunes", publicó el Departamento en su cuenta de Facebook desatando inmediatas reacciones en redes sociales.

"Llevar a cabo actividades delictivas en este calor extremo es el siguiente nivel del estatus de los delincuentes, pero también es muy peligroso", agregaron en la publicación en la que además recomendaron a los delincuentes quedarse en sus casas viendo la tercera temporada de Stranger Things.

No es fake

A pesar de que la publicación fuer eliminada de las redes sociales, voceros del Departamento de Policías de Braintree confirmaron la veracidad de esta.

Y aunque ya bno está disponible, cientos de pantallazos circulan en las redes sociales, burlándose del especial requerimiento.

"Creo que @ BraintreePolice toma el 1er lugar de todas las advertencias de la aplicación de la ley con respecto a este # heatwave", escribió una tuitera.

"¿Quién dijo que la policía no tiene humor? Mira este anuncio del departamento de policía de Braintree, Massachusetts", agregó otro usuario de la red social.

