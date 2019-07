"La vida se abre camino": gracias a un tronco moribundo descubrieron que los bosques están conectados y los árboles se ayudan unos a otros

Era un pase por el bosque sólo para disfrutar, pero la inquietud científica de Sebastian Leuzinger y Martin Bader, de la Universidad de Tecnología de Auckland, fue mayor se toparon con lo que parecía un tronco de árbol sin vida.

Los investigadores observaron que el tocón -parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan- que habían encontrado estaba vivo y se mantenía así de una particular manera.

Y así, decidieron analizar más a fondo lo que sucedía y los resultados fueron publicados en la revista iScience en un trabajo que puede cambiar nuestra visión de los árboles como individuos a los bosques como "superorganismos".

Según el trabajo, estos tocones pueden ser mantenidos vivos por los árboles cercanos, a través de un sistema radicular interconectado, mostrando que las interacciones fisiológicas entre árboles “pueden ser mucho más complejas de lo que se suponía anteriormente”.

