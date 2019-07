Demasiado caliente: así se ve desde el espacio la ola de calor extremo que asfixia a Europa

Esta semana gran parte de Europa ha sufrido con una asfixiantes ola de calor, con máximas récord. Holanda, Bélgica, Francia y Alemania registraron entre los días miércoles y jueves sus temperaturas más altas e incluso París alcanzó un sofocante 41 ° C, rompiendo su récord anterior en 1947.

Por eso los investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés) decidieron mostrar como se ve esta ola de calor desde el espacio y liberaron una animación de dos imágenes que muestra la temperatura de la superficie terrestre del 25 de julio, en comparación con los datos registrados durante la ola de calor anterior del 26 de junio de 2019.

El mapa se generó usando el radiómetro de temperatura de la superficie del mar y tierra de Copernicus Sentinel-3 y a diferencia de los pronósticos meteorológicos que utilizan temperaturas del aire pronosticadas, el satélite mide la cantidad real de energía que irradia la Tierra; por lo tanto, este mapa representa mejor la temperatura real de la superficie terrestre.

Cabe mencionar que las nubes son visibles en blanco en la imagen, mientras que el azul claro representa áreas cubiertas de nieve.

La ola de calor en junio rompió varios récords para muchos países, con Francia alcanzando más de 45 ° C por primera vez.

Alemania, Hungría, Polonia, Austria, República Checa, Eslovaquia también alcanzaron temperaturas máximas.

En muchos países, se han emitido advertencias de calor, incluidas Italia, España y Francia, y se recomienda a los civiles que eviten viajar y mantenerse hidratados.

#HEATWAVE2019 continues its relentless hold on Europe! This map uses @CopernicusEU #Sentinel3 data to show the land surface temperature across Europe on 25 July. The white streaks are areas covered by cloud when #Sentinel3 was passing and could not measure land temperature data. pic.twitter.com/qWvQ6kKIVu

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 26, 2019