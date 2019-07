Plaga de insectos en la ciudad del pecado: radar captó la gigantesca "tormenta" de saltamontes que invadió Las Vegas

Una plaga de saltamontes sobre la ciudad del pecado. Parecía una línea sacada de la biblia, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era eso, una gigantesca invasión de insectos caía sobre Las Vegas, en Estados Unidos.

Las redes sociales se llenaron de imágenes el fin de semana con los saltamontes ocupando cada espacio de la llamada "Sin City", y la desesperación de sus habitantes por el extraño fenómeno.

Uno de los registros más sorprendentes fue el del Servicio Nacional de Meteorológía, en su oficina de Las Vegas, que registró la gigantesca "nube" de insectos y cómo avanzaba por el desierto antes de llegar a la ciudad.

🤓 Some of you have been asking about the widespread radar returns the past few nights in #Vegas. Radar analysis suggests most of these echoes are biological targets. This typically includes birds, bats, and bugs, and most likely in our case–> Grasshoppers. 🦗 #VegasWeather pic.twitter.com/reQX7hJR7Y

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 27, 2019