Los resultados de las resonancias magnéticas son escalofriantes: revelan las aterradoras imágenes de cómo dejó la cocaína el cerebro de un hombre

Impacto causó la revelación de las imágenes del cerebro de un hombre de 45 años adicto a la cocaína, las cuales fueron tomadas tras efectuarle una serie de resonancias magnéticas tras ser llevado a un hospital.

Los resultados de los escáneres fueron dados a conocer por el British Medical Journal, indicándose que el paciente fue llevado al Hospital Mater Dei en Msida en Malta por sus propios padres tras encontrarlo en mal estado.

Allí los facultativos determinaron que el hombre se encontraba con una afección llamada leucoencefalopatía, la cual es un daño cerebral causado por su hábito de cocaína, lo cual fue remarcado tras las aterradoras imágenes de las resonancias magnéticas, las cuales demuestran los daños que dejó en el cerebro la droga.

How cocaine can eat away at your BRAIN: Frightening scans reveal the damage which left a 45-year-old man in hospital for two months after the class A drug put him into a coma

