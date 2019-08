Por si quedaban dudas de la crisis climática: julio podría ser el mes más caluroso jamás registrado en la historia del planeta

Olas de calor en Europa, el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia a niveles alarmantes e incendios forestales en el Ártico y Siberia, son solo algunos de los efectos que según una serie de investigadores internacionales dejó el calentamiento global en el mes de julio.

Pero no sólo eso, porque la crisis climática había empujado -de acuerdo con los datos preliminares- al séptimo mes del año 2019 a instalarse como el más caliente en la historia del mundo, desde que se cuenta con registros.

Según los nuevos datos de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Cambio Climático Copérnico, julio al menos igualó, si no superó, el mes más caluroso en la historia registrada

Las cifras muestran que, según los primeros 29 días del mes, julio de 2019 estará a la par y posiblemente será un poco más cálido que el julio más cálido anterior, registrado en 2016, que también fue el mes más cálido de la historia.

En dicha oportunidad, las altas temperaturas fueron explicadas por que fue uno de los eventos más fuertes del fenómeno de El Niño, que contribuye a elevar las temperaturas globales y a diferencia de 2016, 2019 no ha estado marcado por un fuerte El Niño.

"La punta del iceberg"

“Siempre hemos vivido veranos -en el hemisferio norte- calurosos. Pero este no es el verano de nuestra juventud. Este no es el verano de tu abuelo ", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, al anunciar los datos en Nueva York.

“Todo esto significa que estamos en camino para que el período 2015-2019 sea los cinco años más calurosos registrados", sentenció la autoridad.

"Solo este año, hemos visto récords de temperatura rotos desde Nueva Delhi hasta Anchorage, desde París hasta Santiago, desde Adelaida y hasta el Círculo Polar Ártico. Si no tomamos medidas sobre el cambio climático ahora, estos eventos climáticos extremos son solo la punta del iceberg. Y, de hecho, el iceberg también se está derritiendo rápidamente ”, agregó Guterres.

Imaginaron cómo sería el clima en 2050 pero les sobraron 31 años: el informe que muestra la rapidez con la que avanza el calentamiento global De verdad, algo debemos hacer para detener lo que le hemos hecho al mundo.

Cambio climático y olas de calor

“Estas intensas y extendidas olas de calor llevan la firma del cambio climático provocado por el hombre. Esto es consistente con el hallazgo científico que muestra evidencia de eventos de calor más frecuentes, prolongados e intensos a medida que las concentraciones de gases de efecto invernadero conducen a un aumento de las temperaturas globales ", según Johannes Cullmann, Director del Departamento de Clima y Agua de la OMM.

Cabe mencionar que la OMM presentará un informe de cinco años sobre el estado del clima 2015-2019 a la Cumbre de Acción Climática de la ONU en septiembre.

"Cada ola de calor que ocurre hoy en Europa se hace más probable y más intensa por el cambio climático inducido por el hombre", dijo un estudio publicado por científicos de World Weather Attribution sobre la contribución humana a la ola de calor de junio de 2019 en Francia.

"Las observaciones muestran un aumento muy grande en la temperatura de estas olas de calor. Actualmente se estima que tal evento ocurrirá con un período de retorno de 30 años, pero las olas de calor igualmente similares probablemente hubieran sido alrededor de 4 ºC más frías hace un siglo. En otras palabras , una ola de calor tan intensa está ocurriendo al menos 10 veces más frecuentemente hoy que hace un siglo ", dijo.

En su quinto informe de evaluación, publicado en 2014, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático dijo que "es muy probable que la influencia humana haya contribuido a los cambios observados a escala global en la frecuencia e intensidad de las temperaturas extremas diarias desde mediados del siglo XX".

"Es probable que la influencia humana haya más que duplicado la probabilidad de ocurrencia de olas de calor en algunos lugares ". En su informe de 2018 sobre el calentamiento global de 1.5 ° C, el IPCC dijo que se proyecta que los riesgos relacionados con el clima para la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento económico aumenten con el calentamiento global de 1.5 ° C y aumenten además con 2 ° C.