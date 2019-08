¡¡Ayuda!! Mapache quedó atrapado en una alcantarilla y fue rescatado luego de una “operación conjunta” que duró dos horas

Eran cerca de las 10 de la mañana cuando un hombre que se dirigía en bicicleta a su trabajo se encontró con una escena que nunca había visto.

En una alcantarilla un mapache había quedado atrapado por la cabeza, parecía sostenerse con sus manos y pedir ayuda con la mirada.

Llamó de inmediato al Departamento de Bomberos de Newton, Massachusetts, los que no dudaron en acudir de inmediato a la emergencia.

Los rescatistas pensaron que demorarían poco en la tarea y aplicaron la técnica del “agua y jabón”, pero el mapache apenas se movió, señala The Washington Post.

Tras ello, usaron un método con el que logran sacar anillos atascados en los dedos, pero nuevamente fallaron.

We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire #nfd #newtonma pic.twitter.com/q7CYEQCCWZ

— Newton Fire (@NewtonFireDept) August 1, 2019