Matemática resuelve el ejercicio "imposible" que se volvió viral tras poner de cabeza a las redes sociales: mira si acertaste la respuesta

Un ejercicio matemático que a simple vista se veía simple, pero el cual aseguraban que era imposible de resolver, tuvo de cabeza a las redes sociales durante los últimos días.

La ecuación que se volvió viral era la siguiente: "8÷2(2+2)".

Para esto, los usuarios se dividían entre dos métodos de solución, los que daban diferentes resultados. Por lo mismo, unos aseguraban que la respuesta era 1, mientras que otros decían que era 16.

Ante esto la académica Hannah Fry, quien es profesora asociada de matemáticas en el Centro de Análisis Espacial Avanzado del University College de Londres, decidió dar una respuesta para poner fin al debate.

Al ser consultada por el Daily Mail, la experta indicó que "el problema es que la forma en que está escrita deja espacio para la ambigüedad sobre la respuesta".

"El (2 + 2) entre paréntesis es bastante fácil de manejar: es igual a cuatro. Pero entonces, ¿qué significa el resto de la ecuación? ¿Es 8 ÷ (2×4) = 1? ¿O es (8 ÷ 2) x4 = 16?", analizó.

"Esto es como una versión matemática de la oración 'Le dio de comer comida para gatos'. ¿Significa que 'el hombre le dio algo de comida a un gato'? O, un poco más oscuro, 'alimentó a una mujer con comida para gatos'. Es imposible saber por la información que nos han dado", reflexionó.

Ante esto, la matemática aseguró que sus pares "realmente odian la ambigüedad", así que lo más probable que los vean usando fracciones en lugar del símbolo de división u obelus.

"Cada vez que escribimos ecuaciones, tratamos de hacerlo de manera que no haya manera posible de que puedan malinterpretarse", expresó. "La fracción obliga a quien esté escribiendo la ecuación a elegir. Y sea más claro sobre lo que significan en el proceso", señaló.

'Entonces, la respuesta es que tanto uno como 16 son correctos, dependiendo de cómo lo interpretes. Pero tampoco, ninguno de ellos lo es, porque es solo una ecuación mal escrita", remató.

Finalmente, dio a conocer dos formas en las cuales podría resolverse el ejercicio, si este estuviera escrito de forma correcta.

The Mail asked me to comment on that 8÷2(2+2) equation that's been doing the rounds. Didn't have a pen, so I took a reaaalllyy close up picture of my finger and scribbled on the photo to explain..

My favourite thing ever? They've included the actual pictures in the article. pic.twitter.com/0hBaOe4JFu

— Hannah Fry (@FryRsquared) August 2, 2019