"Fue tratado como un animal desfilando por las calles": la polémica foto de detención de afroamericano que indigna a EEUU y que recuerda a la esclavitud

Indignación causó en Estados Unidos la fotografía en donde se ve a dos policías blancos montados a caballo llevando detenido a un hombre afroamericano identificado como Donald Neely (43), el cual va atado caminando por la calle.

Según informa el New York Times, la imagen fue captada por una usuaria de Facebook el fin de semana en la ciudad de Galveston en Texas, viralizándose rápidamente en redes sociales en donde los usuarios recalcaron que el hecho hacía recordar la esclavitud.

Incluso la candidata demócrata para el 14º Distrito del Congreso de Texas en la Cámara de los Estados Unidos, Adrienne Bel, compartió la imagen y confirmó la veracidad de esta tras contactarse con la policía.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH

— Adrienne Bell (@AdrBell) August 5, 2019