“Era como una película de terror”: pánico vivieron 175 pasajeros de un vuelo British Airways luego de que se incendiaria un motor y la cabina se llenara de humo

Momentos de pánico y terror vivieron los 175 pasajeros que viajaban en un avión de British Airways desde el aeropuerto de Heathrow en Londres hasta Valencia.

El miedo se apoderó de todos a bordo de la aeronave luego de que se detectara fuego en uno de los motores y la cabina comenzara a llenarse humo.

Fueron 10 eternos minutos en los que el Airbus A321 voló con humo en la cabina antes de aterrizar en la terminal de Manises, apunta El País.

El avión aterrizó sin mayores problemas y cuando llegaron los servicios de emergencia sólo se observaba humo, aún cuando el aviso del piloto era de que había “fuego en un motor”.

Tres personas terminaron con intoxicación por humo y tuvieron que ser derivadas a un hospital, desde donde ya fueron dadas de alta, y otras 16 fueron atendidas en las instalaciones del aeropuerto.

. @British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

“Aterradora experiencia en vuelo a Valencia. Me sentí como en una película de terror”, escribió Lucy Brown en su cuenta de Twitter con cuatro fotos que reflejan en parte el terrible momento.

Returning to plane to pick up our belongings 3 hours after we were evacuated. No word from @British_Airways on what happened #britishairways pic.twitter.com/TNbft3tAwj

“Afortunadamente todos a salvo”, apuntó la mujer, que señaló que luego de tres horas los llevaron al avión a sacar sus pertenencias y que hasta dicho momento British Airways no les había dado ninguna explicación de lo que había pasado.

Desde la aerolínea indicaron que el avión había sufrido un “problema técnico” y que todos los pasajeros junto a la tripulación fueron “evacuados de forma segura”.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC

— Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019