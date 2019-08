Épico troleo de capitán de transatlántico a turistas que perdieron el viaje se transformó en el mejor viral

No creo que perder el crucero que tomaste para disfrutar unas paradisiacas vacaciones recorriendo el caribe sea una buena experiencia, y menos si el propio capitán de la embarcación decide salir a burlarse de ti.

Así de desagradable debe haber sido para una pareja de turistas que no regresaron a tiempo para embarcarse en el Freedom of The Seas, de la compañía Royal Caribbean, luego que hicieran una escala en St Maarten.

Y es que pese a que la embarcación hizo sonar dos veces su bocina para alertar que estaban por zarpar, la pareja no llegó a tiempo y el capitán de la embarcación decidió burlarse de ellos.

La situación quedó registrada en video y compartida en Twitter, donde se ve como el capitán del transatlántico sale de su cabina con una gigantesca mano de espuma para despedirse de los desafortunados turistas.

"En St Maarten y estos dos se han perdido el crucero, echa un vistazo al capitán absolutamente salvaje 😂", escribió @VanDammeBushell.

El capitán además llevaba escrito la palabra "bye (adiós)" en la mano gigante, para cumplir de mejor forma su épico troleo.

In St Maarten and these two have missed there cruise check out the captain absolutely Savage 😂 #Cruise #RoyalCaribbean #AnthemOfTheSeas @MyRoyalUK @RoyalCaribbean #Freedomoftheseas pic.twitter.com/Ouo5Qmlfec

— Peter Bushell (@VanDammeBushell) August 6, 2019