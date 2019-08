¿Colgar letreros con el número 58 espanta a las moscas? Revelan la verdad tras curiosa leyenda urbana que se volvió viral en redes sociales

Una curiosa leyenda urbana se tomó las redes sociales luego que aseguraran que los letreros con el número 58 serviría para espantar a las moscas.

Según informa Gizmodo, un usuario de Twitter fue a un restorán de un hotel en la ciudad española de Valencia y se encontró con una gran cantidad de carteles con dicha cifra.

Hoy ya me ha podido la curiosidad y he preguntado. Me han dicho que es que el 58 ahuyenta a las moscas pic.twitter.com/rTb7NIYEVp

— Lex [+=••] (@castoret) August 6, 2019