El pueblo de "Aquelarre" existe: así es la localidad en donde solamente nacen mujeres y que dará un premio a la pareja que dé a luz un niño

Una de las producciones más recordadas de la época dorada de las telenovelas de TVN es "Aquelarre".

Allí se contaba la historia de un pueblo en donde solamente nacían mujeres (como las hermanas Patiño que eran las protagonistas), por lo que llegaba a la localidad el médico Ignacio Pastene (Bastián Bodenhöfer) a investigar qué era lo que pasaba.

Algo similar quizás deberían hacer en Polonia, más específicamente en Miejsce Odrzańskie, en donde hace 12 años se dio a luz al último hombre.

Por lo mismo el alcalde del pueblo aseguró que iba a dar un premio a la pareja que tuviera un varón, ya que ya llevan más de una década en que solamente nacen mujeres.

"No revelaré cómo exactamente, pero les aseguro que el premio será atractivo", aseguró el edil Rajmund Frischko al medio The First News.

Investigarán el hecho

El alcalde, quien tiene dos hijas, señaló que buscó entre los archivos históricos del lugar y se dio cuenta que efectivamente los nacimientos de hombres en el lugar son muy escasos.

"Nacen niñas de manera permanente, y los nacimientos de niños son raros. No será fácil explicar este enigma", afirmó.

Ante esto el jefe del Departamento de Genética de la Universidad Médica de Varsovia, Rafal Plosk, aceptó la tarea de indagar por qué acontece esto en el lugar.

Al respecto explicó que primero revisará los certificados de nacimiento del pueblo y luego se adentrará a analizar si los padres de la localidad tienen algún tipo de parentesco, aunque sea lejano.

"El siguiente paso será entrevistar minuciosamente a padres e hijos, estudiar las condiciones medioambientales. Solo entonces se podría dar con una pista", manifestó el especialista.