Lo sacaron de su trabajo, lo colgaron de los pies y le dieron una brutal golpiza porque supuestamente se había robado un teléfono móvil

Un hombre recibió una brutal golpiza luego de ser acusado de robar un teléfono móvil en la India.

El sujeto, identificado solamente como Jufan, estaba en su trabajo cuando un grupo de entre seis a siete personas lo sacó del lugar y se lo llevaron con ellos, señala Daily Mail.

Lo acusaron de robar un teléfono móvil, le amarraron las piernas, lo colgaron en un árbol y comenzaron a azotarlo con unos palos conocidos como lathis, que son utilizados en las artes marciales tradicionales.

En las imágenes se puede ver como un hombre lo toma de los brazos mientras es golpeado ante la presencia de varias personas, incluso de algunos niños.

Jufan hizo la denuncia en la policía, y después de algunos días de investigación determinaron que el hombre era inocente del robo que le imputaban.

Haridwar: Man tied upside down from a tree and thrashed by three men on suspicion of mobile theft. Police have registered a case and have begun investigation. #Uttarakhand pic.twitter.com/V9YhiWcZym

— ANI (@ANI) August 8, 2019