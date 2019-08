Y eso que ni siquiera la engañó con otra mujer: crea cuenta falsa en redes sociales para ver si su novio le era fiel y el resultado fue devastador

Akosuah May, una enfermera residente en la ciudad de Accra en Ghana, creó una cuenta falsa en una red social para poder chatear con su novio y así ver si este le era fiel o no.

"Creé una cuenta falsa y comencé a chatear con mi novio, me dijo que su novia acababa de morir hace dos meses", señaló consternada la mujer en su cuenta de Twitter.

I created a fake account and started chatting my boyfriend, he told me his girlfriend just died two months ago😢

— Akosuahmay😘 (@Akosuahmay) August 10, 2019