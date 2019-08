"Mr. Sandman": cómo el video de 12 segundos de un gato se transformó en un éxito viral

No son más de 12 segundos al ritmo de la canción de 1954 "Mr. Sandman" pero todos están enamorados del último viral de moda protagonizado por un gato.

El viral, realizado a través de la red social TikTok muestra a Ed, un gato de 4 años -llamado así en honor a Ed Sheeran- en varios recuadros aplaudiendo, mirando a la cámara y girando en una serie de cuadros coordinados al ritmo del tema de "Chordettes".

La autora del video más compartido de TikTok en el último tiempo es Jadede Taylor-Ryan una estudiante de 17 años de Ontario, Canadá, apasionada por el fútbol y por su gato.

La dueña de Ed, contó al portal BuzzFeed News como nació la idea para realizar el video. Todo sucedió el jueves mientras veía a otro usuario combinar el filtro dividido de nueve cámaras con la canción.

"Puse mi teléfono en el suelo y puse un temporizador para que no tuviera que usar mis manos para filmar", contó la joven. "Luego cronometré cuándo aparecería mi gato en el cuadro según el ritmo de la música", agregó.

"¡Ed es muy tranquilo! Lo recogemos y lo movemos todo el tiempo y no le importa mucho, así que pensé que podría hacer lo mismo para el video. ¡Resulta que tenía razón!", contó Jade.

In case y’all are having a bad day , I found this at tiktok pic.twitter.com/LvGPLl3tzf

— ⚡️ Nuno Filipe ⚡️ (@NunooFilipee) August 16, 2019