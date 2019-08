“Eso demuestra que es legítimamente orgánica”: compraron una ensalada y cuando estaban “listos” para comerla encontraron una rana viva

Una familia de Wisconsin estaba casi lista para cenar cuando se encontraron con una desagradable sorpresa mientras preparaban una ensalada.

Karlie Allen dijo que había escuchado una especie de “chillido y un ruido sordo” que venía desde la caja plástica en la que se encontraba la lechuga.

“Santo Dios, esto está pasando”, fue la primera reacción de la mujer al ver una rana viva en medio de las hojas, señala CNN en Español.

Karlie dijo que para ella fue “absolutamente asqueroso” y que decidieron no abrir la caja plástica para llevarla tal como estaba al local Pick ‘n Save donde la habían comprado.

La ranita, eso sí, no estaba para más viajes y al día siguiente no la encontraron en el interior de la caja.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9

— Karlie Allen (@kkarliea) August 14, 2019