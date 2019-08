¿Qué pasó con Gmail? Usuarios reportan caída del servicio de correo electrónico de Google

"No puedo entrar a mi correo", de esta manera los usuarios Gmail, reportaron en las redes sociales la caída de la plataforma de correos de Google.

Además de los problemas en el correo electrónico, los usuarios aseguraron además que había errores en las plataformas de mensajería instantánea de Hangouts o Google Talk.

Según el sitio especializado en seguimientos informáticos downdetector, la mayoría de las fallas están ocurriendo en EEUU, aunque en algunos países de Latinoamérica también se ha visto afectado el servicio.

Aún no existe una comunicación oficial de parte de Gmail, aunque a través de Twitter le han respondido a los usuarios que están trabajando para resolver el inconveniente.

Debido al problema, la plataforma de correos se transformó en tendencia de la red social del pajarito, donde los usuarios se volcaron a reclamar por la caída.

