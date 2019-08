"¡Prometo no hacerle esto a Groenlandia!": Trump publica singular meme tras idea de comprar la isla y provoca revuelo en las redes sociales

El presidente Donald Trump se mofó de su propia idea de comprar Groenlandia a Dinamarca, tuiteando una fotografía manipulada en la que aparece una Torre Trump en una pequeña aldea del territorio del Ártico.

“¡Prometo no hacerle esto a Groenlandia!”, bromeó el mandatario en la red social.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019