No tuvo otra opción: madre amamanta a su bebé sentada en pleno suelo de metrotren porque nadie quiso darle el asiento

Sophie Molineux, una joven de 22 años residente en la ciudad inglesa de West Midlands, no tuvo otra opción que amamantar a su bebé sentada en el suelo porque ningún pasajero del metrotren en que viajaba quiso darle el asiento.

Según informa Metro, la mujer viajaba junto a su pareja y su hijo desde Shropshire a Ludlow, en un recorrido que dura aproximadamente 30 minutos.

Y durante todo ese lapso, ella y su novio se turnaron para llevar al menor en brazos, mientras que los pasajeros seguían sentados sin nadie ofrecer el puesto a la mujer.

"Estaba tan sorprendida. Había alrededor de 50 personas en el vagón y ninguna se movió", indicó Molineux.

Furious mum forced to breastfeed baby on filthy train floor as ‘fifty selfish commuters’ refuse to give up seat https://t.co/paz1tkEB7V — The Sun (@TheSun) August 22, 2019

"Obviamente preferiría no sentarme en el piso sucio de un tren en movimiento amamantando a él, no era el mejor lugar, pero realmente no tenía muchas opciones", aseguró.

En ese momento, algunos pasajeros miraron lo que ocurrían, pero luego fijaron la vista hacia cualquier lado.

"Miraban y veían que estaba amamantando, pero nadie nos ofreció un asiento", recalcó.

La mujer señaló finalmente que decidió hacer pública la historia para llamar a la población a ser más proactiva en esas situaciones y dar el asiento a quien lo necesite.