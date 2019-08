"Estúpido y Sensual Spiderman" se supera a sí mismo y atrapa a delincuente que robó un celular en Santiago

El "Estúpido y Sensual Spiderman" llegó a Chile hace 17 años y es un amante de la danza. Tanto que se desempeñó como profesor y cuando decidió renunciar por la monotonía, llegó el nacimiento de su hijo. Pero no fue lo único que nació en esa época. Tras la cesantía Renato, su verdadera identidad, creó a quien alegra días con sus ritmos y videos.

Pero no sólo es un superhéroe por usar el traje y dar alegría. El pasado 15 de agosto fue captado persiguiendo a un delincuente y liderando una “detención ciudadana sin violencia”.

“Creo que me pase con esto de ser Spiderman 🤭 logré una detención ciudadana sin violencia menos mal. Hechos absolutamente reales”, posteó en su cuenta de Instagram donde acumula más de 360 mil seguidores.

"Estúpido y sensual Spiderman" salvando el día

Una joven estaba esperando micro cerca a la intersección de las calles Serrano con París. “Escuché que una chica al lado mío gritaba ‘ayúdenme, ayúdenme, me robó, me robó’ y me dio impotencia ver que nadie detenía al delincuente”, dijo el personaje a Canal 13.

“Hablé con mi amigo que estaba al lado y le digo ‘¿Qué hago?¿Voy no más?’ y me dice ‘agárralo’, y lo agarré no más. Yo sé que hay un riesgo en este tema, porque yo ando disfrazado, soy blanco fácil. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia”, finalizó el “Estúpido y Sensual Spiderman”.

Te dejamos porque sí uno de los mejores crossover vividos en la capital: