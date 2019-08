Los consumidores están divididos: KFC da un giro e incluirá en su menú "nuggets de pollo" hechos de plantas

Hace un par de semanas, la ONU emitió un informe en el que entro otras cosas apuntaba a la necesidad de reducir el consumo de carne, como una medida para frenar el calentamiento global.

Y aunque muchos amantes de las proteínas se manifestaron molestos por la medida, varios restaurantes y cadenas internacionales han aceptado la premisa -además de hacerse amigables con los veganos- y han comenzado a sumar alimentos producidos íntegramente de vegetales en sus menús.

Una de estas cadenas es KFC -conocida también como Kentucky Fried Chicken- que se encuentra probando en algunos locales de EEUU los nuevos nuggets de pollo producidos sin pollo.

La información fue dada a conocer a través del sitio de negocios Business Insider, que detalló que la versión vegana del pollo frito, disponible sólo en los locales de Atlanta, está fabricado en base a plantas por la empresa Beyond Meat.

La idea de KFC es probar la respuesta del público a la nueva alternativa libre de carne.

Cabe mencionar que Beyon Meat ya ha trabajado con cadenas de comida rápida, luego de asociarse con Burger King para ofrecer una hamburguesa vegana.

El presidente de KFC en Estados Unidos, Kevin Hochman, reconoció que si le hubiesen planteado la idea "hace seis meses hubiera dicho que no", pero que lo reconsideró debido a los cambios en el mercado.

Ahora la cadena esperará conocer la respuesta de sus consumidores a este cambio, para saber si la incluye de manera permanente en su menú y si la ofrece en otro países donde la cadena está instalada.

Respecto de la respuesta en redes sociales después del anuncio, han estado divididas y aunque algunos la calificaron de "locura" otros valoraron el cambio de la empresa de incluir comida vegana.

ICYMI: Tomorrow, Beyond Fried Chicken™ will make its debut in a limited one store test in Atlanta, GA, crowning @kfc as the 1st U.S. national QSR to introduce plant-based chicken!

Learn more here ➡️ https://t.co/bzAPzt5HJQ pic.twitter.com/ES35VOdSfA

— Beyond Meat (@BeyondMeat) August 26, 2019