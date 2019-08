Seguirán "sentados frente al mar": estatua se quedará en Puerto Montt y las redes sociales festejan que "ganó el amor"

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Rodrigo Wainraihgt, dio a conocer este martes los resultados de la consulta ciudadana sobre el futuro de la estatua "Sentados frente al mar", la cual se encuentra ubicada en Puerto Montt.

Esto luego que se pidiera a la ciudadanía si querían que la icónica figura se mantuviera en la costanera localizada en la capital de la Región de los Lagos.

Y de las 48.754 personas que sufragaron,. En tanto, un 35.12% votó lo contrario y un 0.27% fue declarado nulo.

Las reacciones

Apenas se dio a conocer la noticia, las redes sociales de inmediato reaccionaron a la continuidad de la escultura, al igual que los habitantes de Puerto Montt.

Jorge Maldonado (42), quien es contador auditor, maratonista e incluso remero, dio a conocer su alegría tras el resultado de la votación.

"En un principio no me gustaban los encontraba muy toscos, pero con el tiempo me empecé a acostumbrar a verlos y hoy me agradan, siempre veo personas sacándose fotos sobretodo en verano y hoy es prácticamente un icono de la ciudad, por eso quiero que se queden", afirmó.

Mientras que la joven periodista Andrea Fuentes también valoró el resultado, considerando que la escultura se convirtió en un emblema de la ciudad.

"Al principio no me gustaron. No era lo que me imaginaba con la canción de Los Iracundo. Pero la verdad es que con el tiempo se transformaron en un icono de la ciudad. Hoy cuesta imaginarse a Puerto Montt sin estas estatuas", manifestó.

Los usuarios redes sociales en tanto también dieron a conocer sus impresiones.

"Sentados frente al mar" seguirá siendo símbolo en Puerto Montt y ganó el amor 🤗❤ pic.twitter.com/lBy7nPQiog — Javi 🌠 (@Javiacuarela) August 27, 2019

“Sentados frente al mar”

La estatua del amor seguirá en Puerto Montt 💑 pic.twitter.com/xrcKlj1L49 — Maca (@ChickenCastillo) August 27, 2019

Y se quedó en Puerto Montt la estatua. https://t.co/DKvKO7N0lc — Ignacio 🦖 (@mevoyadarunlujo) August 27, 2019

"No se van, no se van, los enamorados no se van"… por un 63% #PuertoMontt decidió que este monumento se queda en la costanera y continúan formando parte de su identidad "Sentado frente al mar, panpara panpara pan pan, mil besos yo le dí" 🎤🎤🎤 pic.twitter.com/4f7O8gw7rY — Pablo Canales Pacheco (@pablitocanales) August 27, 2019

A pesar del fraude y engaño,ganamos la escultura de los Enamorados frente al Mar,se queda en Pto.Montt.Y contraloria emitirá informe sobre ilegalidad y abuso electoral.68 % se queda 32% que se fuera.y en realidad solo votaron 16 mil personas y 80% por internet y 20% presencial. — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) August 27, 2019

Mayoritariamente, la comunidad votó por mantener la estatua de los enamorados en #PuertoMontt. Bien por una escultura que algo de identidad le da a la ciudad. Ahora a cuidarlos, pero sobre todo, a mejorar la costanera, foco de delincuencia, malos olores y suciedad. — Cinthya Vera (@CinthyaVera) August 27, 2019

Ahora pregúntenle a los enamorados si quieren seguir estando en Puerto Montt — Alejandro Pattillo (@PattilloGarnham) August 27, 2019

¡Se quedan los enamorados de Puerto Montt, ahí, sentados frente al mar! — La Guanábana (@lavaleartigas) August 27, 2019