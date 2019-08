Polémica en Uruguay por condena a mujer tras la muerte súbita de su bebé de 5 meses: había salido a prostituirse porque no tenía un peso para mantener a sus hijos

El caso que una mujer que salió a prostituirse porque no tenía dinero para mantener a sus cuatros hijos y el deceso de su bebé de 5 meses por muerte súbita en ese lapso de tiempo tiene conmocionado a Uruguay y abrió un polémico e intenso debate tras la condena que le impuso la Justicia.

La joven de 28 años, que no ha sido identificada, dejó a sus pequeños solos en casa a cargo de su hija mayor de 12, ya que la "había contratado un hombre para brindarle sus servicios durante toda la noche", indica Subrayado.

La mujer dejó la vivienda en Ciudad del Plata a las 23.30 horas y durante la madrugada llamó a su hija para saber si “todo estaba bien”. La niña respondió afirmativamente.

Lamentablemente, el pequeño de 5 meses sufrió una muerte súbita -según determinó la autopsia-, y la joven descubrió el cuerpo de su hijo tras llegar en la mañana.

La Fiscalía de Libertad decidió imputar a la madre por el delito de “omisión a los deberes inherentes a la patria potestad” y terminó sentenciándola a 8 meses de prisión -los cumplirá en un régimen de libertad vigilada-, aún cuando la misma fiscal que llevaba el caso reconoció que si la joven hubiera estado en casa no podría haber hecho nada para salvar a su hijo.

Cuando estuvo en el estrado, la mujer reconoció que no debió dejar solos a sus niños, pero aseguró que lo había hecho “porque no tenía dinero”, apunta Montevideo Portal.

“Yo dudaba en ir o no ir. Me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui”, agregó en su declaración.

En Uruguay se abrió un polémico y ácido debate sobre el cuidado de los hijos y si es factible que los padres los dejen a cargo de otros hijos menores de edad porque tiene que trabajar para mantener a la familia.

También se cuestionó duramente a la Justicia por la determinación que tomaron, ya que el niño hubiera muerto de todas formas si la joven hubiera estado en casa y también por el trato que se le da a una mujer sola y pobre.

Por último, durante el juicio se conoció que “los padres de los niños” no le entregaban ayuda de ningún tipo a la mujer, lo que también es una falla de la Justicia, y muchos se preguntan porqué la joven fue condenada y el padre del niño no recibe ninguna sanción cuando los dos tienen las mismas responsabilidades.

“Un bebé fallece por muerte súbita. Madre pobre, sola, a cargo de 4 hijos, es imputada. No lo causó, no podría haberlo evitado. Pero la patria potestad exige a las mujeres pobres lo que no exige a los padres. Esto no es justicia, es patriarcado y clase”, escribió en su cuenta de Twitter, Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.