“Absoluto monstruo”: el aterrador video desde el espacio del avance del huracán Dorian por el Atlántico

Ante la incertidumbre de dónde tocará tierra el huracán Dorian durante el fin de semana, muchos residentes en Florida esperan con impotencia mientras se preparan para la llegada de una tormenta que, según el presidente Donald Trump, podría ser un “absoluto monstruo”.

"Todo indica que va a golpear muy fuerte y que va a ser muy grande”, dijo Trump en un video publicado en Twitter el jueves en la noche, en el que comparó a Dorian con el huracán Andrew, que arrasó el sur de Florida en 1992.

Se prevé que la tormenta categoría 2 siga creciendo hasta llegar a la potencialmente catastrófica categoría 4 con vientos de 209 kilómetros por hora (130 millas por hora), y toque tierra en Estados Unidos el lunes en alguna parte entre los Cayos de Florida y el sur de Georgia, una franja de 800 kilómetros (500 millas) que refleja el elevado nivel de incertidumbre en este momento, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

“Si toca tierra como un huracán categoría 3 o 4, eso es un gran problema”, dijo Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami. “Mucha gente se verá afectada. Va a haber muchas reclamaciones a las aseguradoras”.

El presidente Donald Trump canceló su viaje del fin de semana a Polonia y declaró que Florida “va a estar totalmente lista”.

Como la ruta de la tormenta no está del todo clara, no se ordenaron evacuaciones masivas.

A lo largo de la costa este de Florida, los gobiernos locales comenzaron a distribuir costales de arena, los consumidores se apresuraron a almacenar alimentos, madera para tapiar ventanas y otros suministros de emergencia, y los automovilistas se proveyeron de gasolina. Se reportó algo de escasez de combustible en el área de Cabo Cañaveral.

En la madrugada del viernes, el vórtice de Dorian estaba a unos 420 kilómetros (260 millas) al este de las Bahamas, con vientos de 165 km/h (105 mph) y se desplazaba en dirección noroeste a 19 km/h (12 mph).

Durante la noche, el gobierno de Bahamas emitió una alerta por huracán para el noroeste del país.

A través de sus redes sociales la Estación Espacial Internacional, compartió un impresionante video del paso del huracán sobre el Océano Atlántico, viajando de manera amenazadora hacia tierra.

A camera outside the station captured views of Hurricane Dorian at 1:05pm ET today as it churned over the Atlantic Ocean north of Puerto Rico. pic.twitter.com/ZlfKPcuIQO

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 29, 2019