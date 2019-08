"Me dijiste que...": el curioso origen del meme del gato blanco y de la mujer que le grita

"Me dijiste que no tomabas" dice la mujer rubia en la escena de la izquierda. "Buenas decisiones" le responde un gato blanco con cara de no importarle sentado en una mesa, al otro lado del cuadro.

Eso podría tomarse como una explicación del último meme de moda y que todos comparten en redes sociales, que se puede adecuar a casi toda situación.

Pero de dónde salió esta pareja que está provocando risas y reflexiones entre tuiteros, usuarios de Facebook y los que aman Instagram.

Les podemos contar que las mujeres que aparecen en la escena, son Taylor Armstrong y Kyle Richards, quienes protagonizaron el reality show "The Real Housewives of Beverly Hills".

La imagen usada, ocurrió el el capítulo 14 de la segunda temporada del programa emitido en 2011. En dicho episodio -según recuerda el portal Daily Mail- Taylor Armstrong, la mujer rubia, lloró durante una discusión y Kyle Richards, la morena, la intentó tranquilizar.

Y quién es el gato

La otra parte del meme es protagonizada por Smudge Table Cat, un famoso personaje de Instagram. La imagen fue realizada por Miranda y Zach Raymond los cuidadores del minino blanco que muestra todo su odio frente a un plato de ensalada.

El felino tiene más de 400 mil seguidores y en su cuenta habitualmente aparece enojado por comer vegetales o solo disfrutando su vida de gato.

Pero en realidad lo importante de esta nota es el meme y por eso, vamos a compartir la recopilación que hizo @DaeneryzQrz en Twitter luego de pedir un hilo del gato blanco, que ya lleva más de 100 imágenes que prueban que la pelea entre una rubia y un gato enojado, dan para mucho.