Arrastradas y sacrificadas a golpes: las brutales imágenes de casi un centenar de ballenas víctimas de tradicional matanza en el Ártico Norte

Las ballenas son uno de los mamíferos más grandes que existen en el planeta, pero también uno de los más explotados. Por eso se han hecho varios esfuerzos para proteger a estos animales marinos, víctimas de la caza comercial y de algunos extraños y sangrientos rituales, como el que aún se realiza en las Islas Feroe, en el Atlántico Norte.

Es que los habitantes del archipiélago a solo 230 millas al noroeste de Escocia continental, anualmente aniquilan cerca de 850 pequeños cetáceos, principalmente ballenas piloto de aletas largas y delfines del Atlántico blanco en cacerías llamadas grindadrapp en feroés.

La "rutina", como se suele llamar a las cacerías, puede ocurrir en cualquier momento en cualquiera de las 26 bahías de exterminio designadas alrededor de las islas, y la mayoría de las cacerías se producen estadísticamente entre julio y septiembre.

Este año, la organización Sea Shepard UK, compartió imágenes del cruel ataque que muestran como casi un centenar de estos animales fue brutalmente atacado, en una cacería de cinco horas.

El hecho se llevó a cabo en la playa de Vestmanna, donde la matanza "involucró a más de cinco horas de barcos feroés hostigando y persiguiendo la manada", dijo Sea Shepard.

98 pilot whales were killed in today's grindadrap at Vestmanna- including 4 calves and at least 5 pregnant whales.

Footage is posted on our Facebook page.

Read more about our campaign at: https://t.co/K6gBUW6d9w #OpBloodyFjords #FaroeIslands #Whaling #Dolphins #Grindadrap pic.twitter.com/c4i18iiIYo

— Sea Shepherd UK (@seashepherd_uk) August 27, 2019