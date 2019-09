Fue a dar un paseo por la playa y se encontró con un desolador panorama: descubrió decenas de tortugas marinas muertas y quemadas

Lo que era un tranquilo paseo por la playa con su esposo se transformó en una verdadera pesadilla para una mujer luego de hacer un macabro descubrimiento.

Rhonda Wundke caminaba por High Tower Beach, Florida, cuando se topó con una tortuga marina bebé muerta, la que estaba calcinada.

Lo que en principio era sólo una, luego se transformaron en decenas, en un panorama simplemente desolador.

“Encontré una tortuga muerta, luego muchas más, muertas aquí y allá. Había madera carbonizada a su alrededor. Crías quemados en todas partes”, le dijo la mujer a Fox 35.

Wundke publicó las fotos en Twitter y pidió ayuda a la policía y a la ONG Florida Wildlife Federation para encontrar a los responsables.

La mujer reconoció que fue “una pesadilla verlo en persona”, pero dijo que estaba satisfecha tras su denuncia, ya que su publicación se viralizó y las autoridades ya están investigando esta horrible matanza.

@MelbournePolice @FlWildFed @Florida_Today

I want to report a crime. These baby turtles were found at High Tower Beach today 9/1/19. They have been set in fire. Baby turtles and over there place burned even found an egg. I'm saddened and very angry! pic.twitter.com/Yh4aUpc7j5

— rhonda wundke (@cherriefairie67) September 2, 2019