Sigue la pelea: vegana demandó a su vecino por el olor a carne de sus asados y las redes sociales organizaron una masiva "venganza"

Desde la corte a las redes sociales. Así escaló el conflicto entre Cilla Craden y su vecino, luego que la mujer demandara al hombre por culpa del olor de sus parrilladas.

Es que la mujer australiana llevó a la corte la batalla con Toan Vu, asegurando que el hombre instaló su parilla al lado de su patio solo para molestarla con el olor de la carne cocinándose, sabiendo que ella es vegana.

El caso, que abrió un fuerte debate en las redes sociales de todo el planeta, saltó de los tribunales en una especie de funa a Cillia. Esto porque a través de Facebook se creo una convocatoria masiva para ir a realizar una megaparillada fuera de la casa de la mujer en Perth, Australia.

Más de 9 mil asistentes

La convocatoria amenaza con reunir a más de 9 mil personas el próximo 19 de octubre fuera de la casa de Cillia para boicotearla y hacerle saber que los amantes de la parrilla sons muchos.

En el evento en Facebook llamado "Community BBQ for Cilla Carden", el creador, Bailey Mason explica que la iniciativa busca que la demandante no pueda destruir "una buena tradición australiana, únete a nosotros para una barbacoa comunitaria y ayuda a Cilla Carden A OBTENER ALGUNOS CERDOS EN SU HORQUILLA. BYO bollos de hot dog, ps NO VEGANOS".

Sin embargo la propia mujer salió a cuestionar la convocatoria señalando que el problema de fondo no este entre veganos y amantes de la carne.

". ¡Respeto el derecho de las personas a comer carne! No tengo ningún problema con las barbacoas", aseguró. "El verdadero problema es el respeto entre vecinos", dijo a los medios locales.