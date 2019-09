Activista vegana de las “gallinas violadas” se lanza contra los pescadores: “las cañas son armas de matar del sistema capitalista opresor”

Una activista del colectivo español “Almas Veganas” se lanzó ahora contra los pescadores asegurando que las cañas “son armas de matar” y que los peces merecen vivir libres.

El grupo se hizo famoso a nivel mundial hace unos días luego de publicar un video en que aseguraban que las granja son “centros de concentración” y que habían separado a los gallos de las gallinas “para que no las violen”.

Ahora, una de las activistas veganas que aparecen en el registro, de nombre Fanny, vuelve a estar en la polémica por otro video en el lago de Susqueda.

La joven señala que fueron “en manada” a disfrutar de la naturaleza cuando se lanza contra los pescadores al encontrar un par de cañas rotas.

“Como en todos los lugares de este planeta hay especismo, en este caso cañas de pescar, y la caña de pescar es un arma más, otra más de este sistema capitalista opresor para matar animales y utilizarlos como recursos”, dice.

“Los peces tienen todo el derecho a seguir viviendo aquí sin que nadie venga a matarlos, a ponerles un gancho, arrancarlos de su vida para convertirlos en comida”, agrega.

Fanny asegura que la pesca “no es un deporte, es asesinato… es horrible que pase esto, cada día, en todos los lugares del mundo”.

“No porque no estén creando ciudades, tecnología o hablen como nosotras, no significa que no tengan sus derechos, como individuos que son a vivir de este planeta, porque no es nuestros”, finaliza.