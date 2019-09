"Pareces un pez globo": le dijeron que era "demasiado fea para sacarse selfies" y su respuesta conmovió a todos en Internet

Hay que reconocer que es necesario tener mucha fortaleza para entrar al mundo de las redes sociales, porque nunca se sabe cuando una foto se puede transformar en la peor cosa de la vida.

Eso fue lo que sucedió con Melissa Blake, una periodista y blogera norteamericana que después de recibir miles de comentarios burlándose de su apariencia física y tras ser calificada como "demasiado fea" para tomarse selfies, respondió de la mejor forma, llenado de inspiración las misma redes sociales que fueron tan duras con ella.

"Durante la última ronda de trollgate, la gente dijo que debería prohibirme publicar fotos mías porque soy demasiado feo. Así que me gustaría conmemorar la ocasión con estos 3 selfies", dice el post de Melissa.

"Me estoy cansando de que la gente piense que está bien insultar la apariencia de una mujer. Sí, mi discapacidad me hace diferente. Confía en mí, lo sé. Lo he sabido por completo", continúa el hilo.

"Este es solo un ejemplo más del tipo de capacidad que enfrentan las personas con diferencias todos los días y es algo que constantemente trato de cambiar", concluye la bloguera.

El hilo de Melissa se viralizó en pocas horas y ya acumula más de 5 mil comentarios de sus nuevos admiradores, quienes le dieron su total apoyo por la valentía que tuvo para salir a enfrentar a los troles.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies… 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv

— Melissa Blake (@melissablake) September 7, 2019