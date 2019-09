"Se sentó encima mío en el asiento": el extremo encuentro de usuaria del Metro con temida "vieja velocirraptor"

Aunque existen campañas en el Metro de Santiago para un comportamiento amigable en cada una de las líneas del sistema de transporte capitalino, cada cierto tiempo aparecen nuevos reclamos acerca de acciones que deberían estar erradicadas.

En este caso fue una joven quien volcó en Twitter su descargo contra la persona que decidió ocupar el lugar que ella ocupaba en el Metro.

"Acabo de vivir lo extremo de una vieja velociraptor en el metro: SE SENTÓ ENCIMA MIO EN EL ASIENTO", escribió @franvgo.

Después de contar su historia, la joven explicó tras las preguntas de otros tuiteros como fue la experiencia.

Según el relato viral, subieron en la estación Cerrillos -terminal de la Línea 6- y mientras ella se sentaba la otra persona se instaló encima de ella.

"Le dije señora se sentó encima mío y se hizo la weona y ni me miró", relató.

acabo de vivir lo extremo de una vieja velociraptor en el metro: SE SENTÓ ENCIMA MIO EN EL ASIENTO — fran ✨ (@franvgo) September 10, 2019

Sin embargo, hubo quienes cuestionaron su reacción y la emplazaron porque tal vez la persona aludida necesitaba el asiento, por eso la tuitera decidió responder así: " 1. Las cosas se piden con palabras, no sentándose encima (llegó y se tiró, no la había visto antes) 2. No era una mujer de la tercera edad 3. Me canso igual, no me hice la weona".

Otras experiencias

A raíz del relato, otros usuarios de la red social contaron cómo han tenido que lidiar con este particular espécimen que al parecer no es sólo del metro en la capital.

"Una vez me paré para que se sentara un niño y al rato una "viejaraptor" se sentó encima de él. También he visto a varias empujando a los niños, así como haciéndolos sanguchitos", escribió @vichoplop.

"Hoy a mi pareja le paso que esperó un colectivo como 20 mins…después llegó una señora y justo llego uno y ella se le adelantó rápido como velociraptor exigiendo respeto porque era mayor..y mi pareja le dijo que ella respete el orden..obviamente la señora se fue primero!", agregó @CeliaAlejandraS.

"Son terribles! Una vez una me empujó para sentarse, de puro pesa le dije ni un respeto por las embarazadas! Y me paso el asiento, aclaro que la velociraptor no era vieja!", contó @rockchiio.