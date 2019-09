"Que significa esa herejía": la divertida respuesta de las redes sociales al "chorizán", la alternativa saludable para no engordar en Fiestas Patrias

Si usted se declara un total carnívoro amante de la parrilla, tal vez no le importen las 400 calorías -500, si le pone mayonesa- que tiene el tradicional choripán.

Pero si no quiere tener que calcular cuantas cuecas o cumbias debe bailar para eliminar ese consumo extra, entonces el programa del Gobierno, Elige Vivir Sano, entregó una serie de alternativas saludables para celebrar las Fiestas Patrias.

Entres las alternativas presentadas -que incluían empanadas integrales y mote con huesillos- el que más llamó la atención de las redes sociales fue el "chorizán", la versión con menos calorías del tradicional choripán.

Cómo hacer un "chorizán"

La lámina del programa "Elige vivir Sano" enseña a fabricar este alimento y para ello sólo se necesita harina integral, levadura, sal y aceite de oliva para el pan y garbanzos para el "chorizo".

Es que la longaniza se reemplaza por una mezcla de puré de garbanzos, con condimentos y perejil, lo que permite crear un alternativa de sólo 185 calorías.

Eso sí, las redes sociales se mostraron un poco extrañadas con la preparación.

"Qué es eso del "Chorizan", empanada de marisco o sea no me jodan, espero todo el año para la mejor época del año y me vienen con la vida sana, que las calorías que tiene la empanada de pino, el anticucho y que tengo que bailar cueca 1 hora para bajar todo lo comido…", escribió @london_lirie.

Ví lo del chorizan y 🤮🤮 — Andrés Rojas ® (@_Andres_Rojas) September 16, 2019

Deben comer Chorizan pic.twitter.com/4K9Yu4hH8m — Rosamel Fierro (@PepperalboB) September 16, 2019

Aguante el Chorizan JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA — M A X I S T O N E (@MaxiStone93) September 16, 2019

Y ustedes, ¿qué opinan?