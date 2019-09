Épica venganza en pleno despacho televisivo: parlamentario alega contra la suciedad de las palomas y una pasa volando y le defeca en la cabeza

Al parecer, a una paloma no le gustaron las ideas de un legislador para resolver la situación sanitaria en una parada de la Autoridad de Tránsito de Chicago conocida popularmente como la “estación caca de paloma”.

Una de las aves defecó sobre la cabeza del representante estatal demócrata Jaime Andrade, mientras el legislador hablaba del problema con una reportera a las afueras de la estación Irving Park de la línea azul del metro, según un reporte de WBBM-TV.

“Creo que me acaban de ensuciar”, dijo Andrade después de tocarse la cabeza durante la entrevista. Estaba en lo cierto.

Las aceras al exterior de la estación están cubiertas de heces de ave y plumas.

Andrade ha intentado resolver el problema. Una de sus ideas es solicitar a la Autoridad de Tránsito de Chicago que instale una toma de agua para una manguera a presión cuando construya nuevas escaleras eléctricas en la estación.

OH CRAP!

Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep's years-long quest to fix bird issue at @cta #irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19

