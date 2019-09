Cayeron las mascarillas y cundió el pánico: momentos de terror vivieron pasajeros luego de que el avión descendiera 9.000 metros en minutos

Caos, gritos, miedo, terror. Eso fue lo que experimentaron los pasajeros de un avión Delta Airlines que volaba desde Atlanta a Fort Lauderdale luego de que la aeronave descendiera 9.000 metros en minutos.

Cuando se encontraban a 39.000 pies de altura (poco más de 11.800 metros) el avión comenzó a caer durante interminables 7 minutos, indica New York Daily News.

Las máscaras de oxígeno cayeron desde la parte superior y “el caos se produjo entre los pasajeros”, dijo Harris DeWoskin, quien iba en el Boeing 767-300.

“Obviamente fue un momento frenético, mucha gente estaba hiperventilando, respirando con dificultad”, agregó.

Los informes de Delta indicaron que la aeronave sufrió un “descenso controlado”, debido a que “el vuelo experimentó una ‘irregularidad de presurización’ de cabina”, apunta CNN.

Según CBS News, los pilotos declararon la emergencia a la Administración Federal de Aviación, y finalmente pudieron realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa.

Ningún pasajero sufrió lesiones y el avión de inmediato pasó a ser evaluado por técnicos de mantenimiento para determinar qué problemas llevaron a la aeronave a tener un “descenso controlado”.

Varios pasajeros contaron su experiencia en las redes sociales e incluso uno de ellos dijo que había enviado mensajes de texto a su esposa y a sus padres diciéndoles que los amaba.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV

— J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019